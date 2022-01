TMW - Ndombele al Lione in prestito per 3 milioni. Retroscena Milan e il tentativo per Kessie

Tanguy Ndombele è pronto per diventare un giocatore dell'Olympique Lione. 3 milioni di euro per il prestito e un riscatto alto e che probabilmente verrà ridiscusso in estate dalle parti. Il Tottenham ha comunque fatto spazio in mediana a Rodrigo Bentancur ed emerge un retroscena: è confermato il contatto degli scorsi giorni col Milan da parte degli Spurs, con Fabio Paratici che aveva sondato il terreno per provare a inserirlo in una trattativa per prendere subito Franck Kessie. Al netto di un rinnovo duro da raggiungere, i rossoneri hanno comunque rifiutato la proposta.