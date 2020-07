TMW - Non solo Milan e Fiorentina. Contatto col PSG: Leonardo cerca David Carmo

C'è anche il Paris Saint-Germain di Leonardo sulle tracce di David Carmo. Il '99 del Braga è un difensore centrale che piace molto all'uomo mercato dei parigini che dopo la partenza di Tanguy Kouassi cerca un'alternativa giovane in rosa, oltre ad aver ripreso contatti per sondare la disponibilità di Thiago Silva ad andare avanti ancora per una stagione. Ci sarebbe stato un contatti per il centrale del Braga che in Italia piace concretamente anche a Milan e Fiorentina. Se da una parte il reparto scouting rossonero ha dato semaforo verde al nome, dall'altra ogni trattativa resta in stallo prima del cambio del ciclo.