TMW - Orlando: "Milan, il mercato doveva dare di più. Verso un'altra stagione fallimentare"

Il Milan e non solo nella chiacchierata con Massimo Orlando, ex calciaore dei rossoneri, della Juve e della Fiorentina. Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, i fari sono stati puntati slu presente e il futuro del Milan. "Le incertezze societarie - ha detto - stanno già pesando. L'uscita contro la Juve ci stava, la squadra ha comunque giocato una buona partita e aveva pure tante assenze. Resta il fatto che è un'altra stagione fallimentare, sapevamo dei problemi di inizio stagione ma si pensava che il mercato potesse dare di più in termini di risultati e rendimento. L'acquisto di Ibra ha dato carica e qualità ma non basta. Da qui alla fine sarà una sofferenza perchè è difficile giocare in questa situazione. Certo, Pioli dovrà cercare di chiudere nel miglior modo possibile".

Adesso arriverà Kalulu a parametro zero dal Lione. E' un mercato fatto per Rangnik?

"Credo che arrivi Rangnik e che ci sia la volontà di iniziar un progetto con lui. L'importante è che ci sia un'idea precisa perchè negli ultimi anni sono stat buttati via tempo e soldi. Ora serve ricominciare con i giovani e tenere quei 4-5 da Milan e ricostruire la squadra. Ibra? Le sue parole di qualche giorno fa non mi sembrano di buon auspicio, non so se vorrà restare a lottare ancora in una squadra che ha pochi obiettivi. Potrebbe alla fine anche smettere a mio parere".