TMW RADIO - A. Paganin: "Milan, non mi aspettavo un crollo così verticale"

Ospiti: Garbo:" Allegri vuole tenere alta la tensione, ma parlare di salvezza è troppo." Impallomeni:" Per Zaniolo ultimo treno per andare al Milan." Paganin:" Zaniolo giocatore non facile da gestire" De Magistris:" Zaniolo Galatasaray soluzione di parcheggio." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni