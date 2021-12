TMW Radio - Beretta: "Milan, girone più complicato e difficile. Per la Champions ci vuole qualcosa in più".

Intervistato ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Mario Beretta ha commentato così il percorso del Milan in Champions: "Hanno preso il girone più complicato e difficile, ieri avevano una possibilità anche se non era semplice. Sono andati in vantaggio, ma poi è venuta fuori la qualità del Liverpool e la disabitudine di qualche rossonero a giocare certe partite, oltre alle assenze. Per andare avanti in Champions ci vuole qualcosa in più nell'organico".