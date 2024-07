TMW Radio - Bonanni: "Con Morata si potrebbe trovare una situazione ideale per Leao e Pulisic"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Morata al Milan. ma come mai questo attaccante ha viaggiato così tanto?

"Lui ha giocato con Juve, Chelsea, Atletico e Real Madrid, è uno forte".

Dubbi su Fonseca?

"Il dubbio ce l'ho sul tecnico, però per me il Milan se dovesse prendere Morata credo sia un ottimo acquisto, perché arriva nel momento migliore della sua carriera. Ora ha raggiunto una maturità tale da saper gestire determinati momenti. E' il centravanti titolare e capitano della Spagna e migliorerebbe il reparto avanzato del Milan. Con lui potrebbe trovare una situazione ideale per Leao e Pulisic".