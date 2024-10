TMW Radio - Bonanni: "Fonseca non è adatto ad allenare il Milan, ma i giocatori hanno più colpe"

A parlare del turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Primo pensiero di giornata?

"Dico Fabregas e il Como, mi sta piacendo. Inizialmente ero molto scettico sulla campagna acquisti fatta, sul modo di giocare che poteva avere. Invece ora vedo qualcosa che mi piace. Sono usciti da Napoli con una consapevolezza importante. E' una squadra che si può salvare presto e può fare un bel campionato".

Milan, Fonseca ha ancora in mano la squadra o si deve cambiare?

"E' vero, è grave che un allenatore dia delle regole e che queste non vengano rispettate. Non so se la squadra ce l'ha in mano l'allenatore, ma per me Fonseca non è adatto ad allenare il Milan, ma la maggioranza delle colpe sono dei giocatori. Se Theo Hernandez continua a fare così non è colpa sua. Devono fare i professionisti. Stanno mancando i giocatori, al di là delle colpe che può avere Fonseca".