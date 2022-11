TMW Radio - Bonanni sugli ottavi di Champions: "Il Milan può essere una mina vagante"

MilanNews.it

A commentare le italiane nelle coppe a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Milan, dopo nove anni torna agli ottavi di Champions...

"Contento per le italiane ma soprattutto per il Milan. Se pure quelle in EL e Conference dovessero riuscire, avremmo comunque tutte in Europa. Il Milan l'ho visto impaurito nel primo tempo, gli altri correvano tanto ma nel secondo tempo ha chiuso la pratica in pochi minuti. Sono contento per Pioli e Maldini ha dimostrato ancora una volta col rinnovo di credere nel progetto dell'allenatore, che è il suo".

Sono passate le squadre più coraggiose tra le italiane?

"Sicuramente sì. Il Napoli ha dimostrato di fare un calcio importante, sbarazzino e meritatamente è passato. L'Inter sono contento che si sia ripresa, in un girone difficile ha fatto qualcosa in più. Viveva un momento difficile ma è passato. Ero convinto che con la sua struttura potesse farcela. Ha passato un girone difficile e questo dà maggiore consapevolezza, anche per il futuro. Il Milan può essere una mina vagante, affronterà tutte sapendo che è inferiore ma così può essere sbarazzina".