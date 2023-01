TMW RADIO - Bonanni: "Zaniolo? Difficile che la Roma riesca ad ottenere i 35-40 milioni che chiede"

MilanNews.it

Braglia:" Onana non è un potiere da Inter meglio Handanovic." Bonanni:"Occasione Lazio, il Milan non può perdere." Impallomeni:"Mi aspetto una Lazio aggressiva. Lazzari uomo chiave." Cucciari:" Lazio - Milan partita aperta Leao uomo partita." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Cucciari

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così l'interesse del Milan per Zaniolo: "Bisogna capire dove lo vuole mettere Pioli, all'esterno o come Diaz dietro le punte. Io se lo dovessi vedere come esterno destro mi piacerebbe vedere più Berardi al Milan, che è molto più sostanzioso e negli ultimi anni è cresciuto di più, oltre a darti un rendimento più costante. Credo però che sia difficile che la Roma riesca a monetizzare sui 35-40 milioni come chiede. A 25 milioni è già più fattibile oggi".