TMW Radio - Borghi su Tonali: "Centrocampista di alto valore, è il maggiormente migliorato"

Stefano Borghi, giornalista e telecronista di DAZN, ha così parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, su quanto è cresciuto Tonali: "Un’accelerazione impressionante, Pioli ha grandi meriti perché non l’ha mollato e l’ha rilanciato in pieno. Adesso Tonali è un centrocampista di alto valore, non legato ad una sola interpretazione tattica. Questo messaggio ci dice come nel calcio, specie quello di oggi che frulla con poca razionalità, servono i giusti tempi. In Serie B ha fatto molto bene, pur soffrendo di sovraesposizione mediatica: non è affatto simile a Pirlo, per esempio. Ha continuato a crescere, è il giocatore maggiormente migliorato”.