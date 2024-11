TMW RADIO - Braglia: "Il Milan può fare la partita della vita, ma come identità di squadra riconosco più quella della Juve"

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sui temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Gli infortuni sono tanti, ma ci sono rose che possono far fronte a questo, altre no. Vedi la Juve in attacco:

"Alla fine se le società privilegiano il denaro alla salute, allora stiamo combattendo una lotta impari. Le società hanno privilegiato l'aspetto economico ormai".

Ora però arriva Milan-Juve. Può essere per questo la grande occasione di Fonseca?

"La Juve è una squadra granitica, prende pochi gol, si gioca lo Scudetto e credo che anche per la Juve una partita di cartello come questa può determinare molto".

Magari questo è il momento giusto che Motta metta fuori Vlahovic dopo l'uscita del serbo in Nazionale?

"Forse sì, ma io penso che comunque la Juve, anche mancando Vlahovic, farà un'ottima partita col Milan. Al di là delle assenze, vedo una solidità maggiore nella Juve. Il Milan può fare la partita della vita, ma come identità di squadra riconosco più quella dei bianconeri".