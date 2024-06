TMW Radio - Braglia: "Mi piace Rabiot: è un leader in campo. Preoccupato per la porta..."

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento. In particolare di Zirkzee e Rabiot, nomi forti per il nuovo Milan: "Piace anche a me Rabiot, in quel settore del campo il Milan qualche mancanza ce l'ha. Sarebbe un giocatore di qualità e sarebbe un'operazione con cui il Milan poi capitalizzerebbe in futuro. Ed è un leader in campo. Zirkzee lo abbiamo visto cosa è, inutile aggiungere altro. Sono più preoccupato per la porta, visto che sento da più parti che potrebbe partire Maignan. Perché il ruolo del portiere è nevralgico. Uno con la leadership di Maignan non so dove lo trovi".

Come riportato ieri da MilanNews.it oltre all’attaccante il Milan dovrà rinforzarsi pure a centrocampo e nel corso del mercato estivo arriverà un giocatore fisico per irrobustire la mediana. Fofana del Monaco è sicuramente nella lisa, ma il Milan recentemente ha preso informazioni anche sui costi dell’operazione Adrien Rabiot. Il francese, 29 anni, non ha ancora accettato la proposta di rinnovo della Juve ed è in scadenza contrattuale. La Juve sta provando a convincerlo, ma nel frattempo il suo manager ha preso tempo e si sta guardando attorno. Piace in Premier League e anche al Milan, che si è informato sulle richieste d’ingaggio, al momento molto alte. Ma è un’idea che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.