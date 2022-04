TMW RADIO - Brambati: "Campionato equilibrato, il Milan mi sembra in palla"

MilanNews.it

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati ha commentato così la corsa scudetto tra Milan, Napoli ed Inter: "Se ci sono tre squadre davanti significa che il campionato è molto equilibrato. La squadra che mi convince meno è l’Inter, anche se per la rosa è la più forte. Nelle ultime tre non ha mai fatto belle partite, poi ci sono stati episodi dubbi in queste partite. Il Milan mi sembra sicuramente in palla. Il Napoli che va a vincere a Bergamo con grandi assenze fa un risultato enorme".