TMW Radio - Brambati: "Leao? Svenarsi per un giocatore su cui possono darti tantissimi soldi..."

© foto di DANIELE MASCOLO

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

A Dubai premio per Maldini e Massara per quanto fatto col Milan:

"Sì, ci sta tutto. Hanno dimostrato con i risultati sportivi e di valorizzazione di un gruppo e di giocatori che sono stati presi a delle cifre e oggi ne valgono delle altre, Leao su tutti. Hanno scommesso su giocatori a livello tecnico ed economico. Un dirigente deve spendere bene ma anche capire che quella spesa sarà valorizzata nel tempo. Critiche? Su certi giocatori persi a zero, ma ci sono altre cose che mi hanno fatto contento. Calhanoglu e Donnarumma sono dei piccoli nei da segnalare ma che ci possono stare".

Maldini puntava al rinnovo prima del Mondiale di Leao. C'è il rischio che non si arrivi a un accordo?

"Un conto è lo perdi a zero, allora faccio di tutto per tenerlo. Ma svenarsi per un giocatore su cui possono darti tantissimi soldi...io credo che nel calcio ci siano altri giocatori che possono diventare importanti, basta avere un buono scouting, che il Milan ha dimostrato di avere. Vuole veramente restare? Allora rimani a certe condizioni. Altrimenti prende una cifra alta da una squadra che lo cerca e ne cresce un altro di talento".