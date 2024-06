TMW Radio - Buriani su Fonseca: “Come sempre quando quando arriva qualcuno di nuovo, porta visioni diverse"

vedi letture

Ruben Buriani, ex calciatore, è intervenuto durante il programma "Piazza Affari" su TMW Radio per commentare il momento del Milan.

Dopo l’era Pioli è arrivato il momento di Fonseca. È la scelta giusta?

“Come sempre quando quando arriva qualcuno di nuovo, porta visioni diverse. Molto dipenderà chiaramente dal mercato, ma siamo ancora in fase molto embrionale. Per Fonseca vale il discorso per cui se si hanno dei bravi giocatori anche l’allenatore di conseguenza diventa bravo. Se lo hanno scelto è perché avranno valutato attentamente”.

In attacco sarà difficile ripartire dopo l’addio di Giroud?

“Il nome che gira è quello di Zirkzee, ma giocare nel Bologna è un conto, nel Milan un altro. La maglia è più pesante. Chi verrà in ogni caso dovrà essere all’altezza di chi c’è stato prima, il pubblico chiede questo”.