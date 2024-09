TMW Radio - Calamai: "Se l'allenatore non ha forza va cambiato. La terza via scelta dal Milan del vedere cosa succede porta al caos"

vedi letture

A TMW Radio è il momento di Luca Calamai con la sua rubrica Penna e Calamai: "Parto con uno zero a questo mercato che entra in maniera così invasiva sul campionato. Il dato importante è che i grandi club sono arrabbiatissimi, e se si vuole cambiare qualcosa servono le big proprio. Non si può per rispetto dei tifosi avere un giocatore che gioca un giorno per una squadra e quello dopo per un'altra. Mercato invasivo che va cambiato. Passando al calcio giocato, parto dal fatto che ad oggi in Europa ci sarebbero Torino, Verona e Udinese, anche l'Empoli. Mi hanno insegnato che il calcio d'agosto inganna, si rivaluterà tutto dopo la sosta ma devo dire che è qualcosa di bello. Vedere realtà di livello diverso che vanno alla sosta con sorrisi ed entusiasmo è bello. E' un bel segnale, riporta questo calcio al passato. Il Torino? Vanoli è un allenatore da studiare, non è casuale il percorso che sta facendo ora in campionato. Ha dato identità alla sua squadra, forse ora il Toro ha finalmente la possibilità di riprendersi un ruolo anche in Europa. Poi c'è il Milan. Che la Roma potesse avere problemi dopo un mercato a scatti e poco logico, che la Lazio potesse avere problemi per il rinnovamento, era chiaro.

Il Milan no, è qualcosa di molto strano e quello che Ibra risolveva con un colpo dei suoi ora deve farlo con una decisione importante. Non può temporeggiare adesso. C'è malessere nello spogliatoio, la rivolta pubblica di Leao e Theo è qualcosa che raramente si vede. Non può non decidere. serve dare un messaggio forte allo spogliatoio. Se l'allenatore non ha forza va cambiato. La terza via scelta dal Milan del vedere cosa succede porta al caos. Forse una figura come Allegri, che si è già rotto le scatole di stare fuori, potrebbe essere ideale. Io sarei preoccupato se tutto finisse così, voto 4. Capitolo Atalanta, le parole di Gasperini sono la cartina tornasole del momento. E' sempre molto diretto, ha tirato in ballo le vicende Zaniolo e Koopmeiners ed è stato molto diretto. Potrebbe essere l'anno di una squadra della media-borghesia, che lavora bene, che può avere la sua occasione".