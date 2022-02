TMW Radio - Cauet: "Maignan portiere più regolare del campionato, Botman pronto per il Milan"

L'ex calciatore Benoit Cauet è intervenuto nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, parlando anche di Maignan e di Botman: "Per quello che si è visto Maignan è il portiere più regolare del campionato. In pochi se l'aspettavano a questi livelli ma è uno che lavora con la testa sulle spalle ed è sempre decisivo. Botman, poi, è già pronto, almeno per le prestazioni che gli ho visto fare: è quadrato, ha anche un ottimo piede".