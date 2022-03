TMW Radio - Cerruti: "Rangnick? Al Milan è andata bene così"

MilanNews.it

Il giornalista Alberto Cerruti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, si è così espresso su Rangnick: "Mi aspettavo qualcosa di più, se è un grande santone come dicono doveva almeno passare il turno. Il Milan non lo ha preso anche perché non si sono accordati. Al Milan è andata bene così, a Pioli serviva solo tempo. Ieri sera comunque è stato il trionfo di Simeone, che tutti pensavano potesse uscire. Ha fatto un grande lavoro di squadra, senza grandi stelle ha portato l'Atletico ai quarti".