TMW RADIO - Chi più a rischio per la zona Champions tra Milan e Juve? Brambati: "Entrambe. Occhio al Bologna"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato di Milan a pochi giorni dalla delicatissima sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus, facendo un passaggio anche sul recente cambio in panchina dei rossoneri.

Sul Milan? Si aspettava l'addio di Fonseca e l'arrivo di Conceicao? E sul mercato?

"Sono contento di Conceicao, è proprio l'allenatore che serviva a questo Milan. Non so quanto sia stato costruita bene questa squadra, ma ha tantissima qualità per esempio davanti. Se vai sul mercato però è che qualcosa hai sbagliato prima. Se critico la Juve, devo per forza criticare anche il Milan, che avevo messo tra le pretendenti al titolo".

Chi più a rischio per la zona Champions tra Milan e Juve?

"Entrambe, e vedo che il Bologna può rientrare. Sta mettendo in difficoltà tutti, poi c'è la Lazio, la Roma rientrerà. L'unica che vedo in picchiata è la Fiorentina. Vedremo se la strigliata di Pradè avrà i suoi effetti, Palladino per ora non rischia ma se fai risultati negativi si sa, paga sempre l'allenatore".