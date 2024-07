TMW RADIO - Chi si sta avvicinando di più all'Inter? Scanziani: "Napoli, Juventus e Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con Calciomercato e Riti in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Alessandro Scanziani ha parlato non solo di calciomercato ma anche di quelle squadre che secondo lui si starebbero avvicinando all'Inter campione d'Italia, che resta comunque la favorita per la vittoria dello Scudetto (anche) nella prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Che mercato sta vedendo?

"Faccio fatica a decifrare le squadre in questo momento".

Il Como lì dietro però, spinto da grande ambizione, ha messo già a segno diversi colpi importanti:

"E' vero, la proprietà è una delle più importanti in Europa. Alla mia epoca Mantovani alla Sampdoria disse che voleva lo Scudetto, ed eravamo in Serie B. E vedo la stessa storia qui. L'importante comunque è arrivare in Serie A, come è successo al Como. Vedo che ha tanti giocatori e alcuni possono fare la differenza in Serie A".

Chi si sta avvicinando di più all'Inter?

"Difficile dirlo. Credo che alla fine debba temere Napoli, Juventus e Milan, ma l'Inter oggi rimane la numero 1".