MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Daino, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio sul Milan in Europa: “Il Milan ha pareggiato la prima di Champions in un campo ostico. Ha interpretato bene il secondo tempo, ma a livello europeo bisogna crescere per quanto concerne la personalità. Le prossime partite ci faranno capire meglio”.