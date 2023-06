TMW Radio - Damiani: "Maldini e Massara non lasciano per i risultati, per me hanno fatto bene"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Piazza Affari con Cristiano Cesarini Ospite: Oscar Damiani

Oscar Damiani, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio nel corso della trasmissione Piazza Affari parlando anche della separazione fra il Milan e i dirigenti Maldini e Massara: "Quando la società cambia un po’ di proprietà questo può succedere. Maldini e Massara per me hanno fatto molto bene. Non lasciano per i risultati ma, probabilmente, per una diversa veduta sul futuro. La società sembra voglia fare una politica diversa. Rimarrà Moncada che è molto bravo”.