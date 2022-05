TMW Radio - De Biasi: "Inter più forte ma il Milan ha vinto nella gestione dei momenti cruciali"

MilanNews.it

Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, è intervenuto in diretta durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini per parlare degli argomenti più caldi della Serie A: "Lo Scudetto del Milan è meritatissimo, è una rivincita personale di Pioli. Sa gestire le situazioni, non dimentichiamoci che due anni fa stava per essere esonerato e sostituito da Rangnick: è in un ambiente non facile ma ha raggiunto un alto livello, alcune partite di quest'anno sono state spettacolari. Ieri ad esempio nella prima mezz'ora ho visto grande intensità. Vincere non è mai facile".

Vincono in una stagione di cambiamenti non indifferenti.

"Senza Donnarumma dovevano perdere chissà quanto e invece hanno trovato un portiere eccezionale come Maignan, straordinario pure coi piedi".

Che segnale è lo Scudetto vinto da una squadra così giovane?

"Bisogna prendere tutto con le molle: per me l'esperienza serve e non a caso due giocatori importantissimi nel Milan sono stati Giroud e Ibrahimovic, una specie di "altri allenatori". Hanno un gruppo di qualità, destinato a migliorare".

Cos'è successo all'Inter?

"Hanno pagato quel gol preso in maniera stupida a Bologna che li ha condannati. Potenzialmente erano la squadra più forte, il Milan però vince perché nei momenti cruciali sono stati tranquilli e sereni: meriti a Pioli per questa gestione".

Quale il segreto di Pioli?

“L’uomo è di struttura e cultura, cosa che aiuta. La sua è una leadership serena, perlomeno in pubblico. Bello ieri vederlo abbracciato ai calciatori”.