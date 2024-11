TMW Radio - De Paola: "Al di là dello Scudetto, cosa ha vinto Leao? Balotelli è superiore"

Il direttore Paolo De Paola è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Milan, si va verso un'altra esclusione:

"Io non credo che sia una cosa personale tra i due. Credo che all'inizio ci sia stata un'intesa, uno scambio di simpatia, poi improvvisamente si è rotto qualcosa ma sto tutta la vita dalla parte del tecnico. L'episodio che ha fatto cambiare tutto è quel cooling break a Roma. Onestamente al di là dello Scudetto, cosa ha vinto Leao? Balotelli è superiore. Paga di più la disciplina che il talento. Leao cosa ha fatto come aiuto alla squadra? Zero, sempre tutto per se stesso e con un atteggiamernto indolente. Se si deve interrompere il rapporto lo si faccia ora, tanto non farà bene neanche altrove".