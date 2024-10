TMW RADIO - De Paola: "Il Milan deve cambiare subito allenatore e prendere Sarri"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Ieri Fiorentina-Milan è stata ricca di emozioni. Come stai vedendo le squadre in questo momento?

“Il Milan deve cambiare allenatore, perché Fonseca non ha il polso della squadra. Un tecnico che non sa perché non abbia tirato Pulisic i rigori te la dice lunga. Questo allenatore l’ho sempre stimato, ma ha una scarsa personalità nei confronti dei giocatori. Non è l’allenatore giusto perché non ha cambiato le cose, continuando a subire troppi gol. Credo che il Milan abbia molto talento ed è un delitto vedere in campo un Tomori così a discapito di Pavlovic. Nel complesso è stata una partita che non mi è piaciuta, per cui anche la prova della Fiorentina non la valuto troppo positivamente, è stata resuscitata dai rossoneri. Ha subito due rigori, un gol e poteva prenderne altri. La fase difensiva dei viola resta penosa”.

Cosa dovrebbe fare ora il Milan?

“Dovrebbe cambiare immediatamente l’allenatore e prendere Sarri per dare un po’ di disciplina. Bisogna ridare ordine a questa squadra, non capisco come non si vedano certe cose. Anche Theo è stato protagonista assoluto in negativo, ha sbagliato un rigore e ne ha procurato un altro. Quella fascia è sempre scoperta, anche Leao non copre mai e non è mai pericoloso. Non è questo il giocatore che può fare la differenza”