TMW Radio - De Paola: "Il Milan è la candidata numero uno allo scudetto"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto durante l’Editoriale di TMW Radio per parlare dell'ultima di Serie A. Di seguito le sue parole: "Scudetto? Il Milan è la candidata numero uno alla vittoria finale, la prova del Napoli è stata più sofferta. Ora bisogna capire il rendimento di queste squadre sul lungo periodo. Come lo scorso anno i rossoneri stanno facendo cose egregie, ma il Napoli si sta comportando in modo straordinario perché ha una rosa che permette di cambiare tanto anche quando Osimhen è assente".