TMW RADIO - De Santis: "Kessie-Milan? Si dovrà firmare prima della Coppa d'Africa"

L'agente ed operatore di mercato Lorenzo De Santis ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Niccolò Ceccarini. Queste le sue dichiarazioni sul futuro di Kessie: "Un mese fa avrei detto che ero ottimista, oggi secondo me siamo vicini al 50-50. L'esito delle situazioni recenti ha fatto vedere come la dirigenza non accetti giochi al rialzo: mi sembra una vicenda complessa, contiamo che avrà pure la Coppa d'Africa a portarlo via per un po' di tempo. Dovranno strappare la firma prima della sua partenza".