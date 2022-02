TMW Radio - Di Gennaro: "Con Pioli visione condivisa, il Milan lavora in prospettiva"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le sue dichiarazioni sul Milan: "Da quando c'è Pioli hanno una visione condivisa, da grande gruppo. Questa cosa consente di sopperire a mancanze di alcune partite. Sono a giocarsi campionato e Coppa Italia, bene così. C'è un ambiente sano, nel quale si lavora in prospettiva, il derby ha dato grande autostima a una squadra che non ha mai mollato. Mai".