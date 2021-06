TMW RADIO - Di Marzio: "Berardi al Milan? Non sarebbe valorizzato"

Gianni Di Marzio, intervenuto a TMW Radio durante Maracanà, ha parlato del futuro di Berardi citando anche il Milan. Queste le sue parole: "Credo che sia Berardi che Locatelli dovrebbero ringraziare De Zerbi che li ha sistemati bene mentalmente soprattutto. Le big sono coperte come esterni, vedi il Napoli. Al Milan Berardi non sarebbe valorizzato. Per me dovrebbe andare in Premier".