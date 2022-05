TMW Radio - Foscale: "Vittoria meritata del Milan, la squadra più giovane"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luigi Foscale, ad della Top Player Academy, ha parlato sulle frequenze di TMW Radio del progetto Milan che, in questa stagione, si è rivelato vincente: "Si critica il Milan perché non avrebbe avuto una squadra sufficientemente forte. Il Milan però ero convinto che vincesse soprattutto per il gruppo. Il Milan ha vinto meritatamente ed è la più giovane. E' la dimostrazione che il calcio può essere riscritto con giovani di talento. Maldini è un grandissimo esempio ed ha azzeccato scelte tecniche che si sono rivelate vincenti, nonostante avesse avuto stampa, tifosi e opinione pubblica contro. Si può aprire un ciclo nuovo per il Milan e il calcio italiano".