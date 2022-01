TMW Radio - Galante: "Il Milan sta facendo cose bellissime, in linea con i programmi"

Fabio Galante è intervenuto a TMW Radio, rispondendo anche ad una domanda relativa all'eventuale uscita dalla corsa Scudetto per il Milan: "Quando ho parlato di partite sporche, magari vinte all'ultimo, intendo che se metti tre punti in più al Milan contro lo Spezia questa domanda poteva non esserci. Invece poi hanno perso e non vinto con la Juve, anche se secondo me comunque stanno facendo delle cose bellissime. Ripeto, bastavano tre punti e anche i commenti potevano essere diversi: per me il Milan è in linea coi programmi".