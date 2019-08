TMW RADIO - Galloppa su Giampaolo: "Deve uscire un po' dai vincoli e dai suoi schemi di gioco"

Daniele Galloppa, ex giocatore di Parma e Siena, dove in quest'ultima ha incrociato l'attuale allenatore del Milan, Marco Giampaolo, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio. Su Giampaolo: "Considero il mister uno dei migliori che ho avuto. I concetti, soprattutto in fase difensiva, me li porto ancora dietro. Anche dal punto di vista morale vale tanto, ogni tanto lo sento. Lo scalino della grande squadra ovviamente può farsi sentire, essendo ancora in costruzione, deve uscire un po' dai vincoli e dai suoi schemi di gioco. Con i grandi giocatori non devi costringerli a pensare troppo. Pecca in rigidità, la sua squadra deve avere uno sviluppo meno ragionato e più concreto".