TMW Radio - Gregucci sull'addio di Maldini al Milan: "Situazione terrificante"

Ospite: Angelo Gregucci

Angelo Gregucci, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio nel corso della trasmissione Piazza Affari parlando anche della separazione fra Maldini e il Milan: “Direi che è terrificante. L’anno scorso la coppia che è stata mandata via ha fatto un lavoro incredibile. Maldini si è messa in prima persona per confermare Pioli. Ma se il prossimo anno De Keteleare fa il fenomeno che si fa?. Maldini è un monumento del calcio”