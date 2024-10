TMW Radio - Impallomeni: "Apprezzo Fonseca, ma dire che per lui è la miglior prestazione da quando è a Milano è eccessivo"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Come ha visto il ko del Milan?

"Ho visto due partite in una. Per un ora ho visto un Bayer dominante, che ha cercato profondità che il Mila ngli ha negato, ma poi ci sono state occasioni e Maignan è stato importante. Dopo il gol è salito in cattedra il Milan ma non ha trovato il gol. Il Milan deve essere consapevole di avere una forza differente rispetto a quanto visto col Liverpool. Apprezzo Fonseca, ma dire che per lui è la miglior prestazione da quando è a Milano è eccessivo. C'è ancora molto da lavorare. E poi che scossa dall'ingresso di Morata, che è un leader tecnico".

Anche ieri poco Leao. Troppo severi con lui?

"E' al centro delle critiche perché è molto bravo, ha corsa, tecnica, tutto per fare meglio. Si deve dare una mossa, quindi o diventare un giocatore serio o galleggiare nell'anonimato. Le domande deve farsele lui".

E' guarito il Milan o no?

"Deve lavorare sulla struttura di gioco e capitalizzare al massimo i punti di forza. Ancora c'è qualche equivoco di fondo".