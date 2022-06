TMW Radio - Impallomeni: "Asensio al Milan? Ben venga. Faresti il salto di qualità"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il giornalista Stefano Impallomeni è intervenuto nella giornata di lunedì sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato di Marco Asensio che viene indicato da molti come papabile obbiettivo di mercato del Milan. L'ex calciatore si è così espresso su questa eventualità: "Da una parte c'è il discorso di andare oltre i propri limiti, ma devi anche gardare intorno. La forza del club non si misura guardando gli altri, ma se l'andazzo è fare un mix tra parametri zero e un colpo all'Asensio, ci può stare. Così faresti un salto di qualità. Il Milan ha vinto al fotofinish, il prossimo sarà un anno particolare per via del Mondiale, tutto sarà determinante. Asensio vuole 7 milioni? Non so qual è l'equilibrio nel Milan, ma è un gruppo giovane e affiatato. Sono stati bravi ad alzare il livello di giocatori medi. Hanno preso Adli, quello potrebbe essere il colpo giusto, fatto crescere per diventare funzionale. Asensio ben venga, ma gli equilibri sono importanti".