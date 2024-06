TMW Radio - Impallomeni: "Con Zirkzee il Milan può beneficiare della sua capacità di raccordare il gioco offensivo della squadra"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Italia, vittoria contro la Bosnia:

"Italia che ha cercato di fare qualcosa in più soprattutto dalla trequarti e questo ha influito nelle scelte di Spalletti. Frattesi credo sia la nota positiva e l'uomo da monitorare. Credo che possa insidiare chi è titolare oggi. E' un giocatore diverso, molto tecnico, sa inserirsi, ha il gol nel sangue, e poi lo vedo con una personalità notevole. E a noi serve gente così. Se dovesse arrivare in semifinale però questa Nazionale sarebbe già un successo".

Ci sono differenze con l'Italia del 2021:

"C'era un blocco che giocava insieme da tempo, c'era esperienza nel gruppo, vedi Bonucci e Chiellini. E' una squadra inferiore rispeto a quella che vinse nel 2021, credo lo sappia Spalletti, ma si deve lavorare per sbalordine sul piano dell'impegno e delle alchimie in campo. Ad oggi però dico che questa squadra non ha ancora quella cattiveria agonistica, che spero possa trovare d'incanto alla prima partita con l'Albania".

Zirkzee-Milan, ci siamo:

"L'operazione mi sembra a buon punto. Il Milan può beneficiare del suo talento e la capacità di raccordare il gioco offensivo della squadra. Il Milan è comunque arrivato secondo e la rosa va sì puntellata ma ricordiamoci che si è fatta rispettare in Serie A".