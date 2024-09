TMW Radio - Impallomeni: "Il Milan è sembrata una squadra non in crisi, ma addirittura capolista"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista.

Milan, ancora c'è meraviglia per la vittoria nel derby:

"Per come è stata ottenuta, è stata una vittoria autorevole. Per me è stato sorpreso anche Fonseca da una prestazione del genere. E' sembrata una squadra non in crisi ma addirittura capolista. Qualcosa di diverso abbiamo visto, nonostante dica di no Fonseca".

Vlahovic in crisi?

"Che piaccia o no, che abbia difficoltà nel legare il gioco e nei fondamentali, ha 20 gol nei piedi e quindi devi metterlo in condizione di farli. E' un problema che deve risolvere Motta. Vlahovic segna, sa farlo, deve aiutarlo. Poi se vuole un altro giocatore, poteva dirlo prima..."