TMW RADIO - Impallomeni: "Maldini è un fuoriclasse anche nel ruolo di dirigente"

© foto di www.imagephotoagency.it

A TMW Radio, l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato così della situazione in casa rossonera:

Milan, non una bella figura con i rinnovi di Maldini e Massara...

"E' il caos. Conoscendo Maldini, è un tipo che non fa sconti con se stesso, poco incline al compromesso. Se non gli piace una situazione, prende e se ne va. Se dovesse firmare, avrebbe ampi margini di azione. Questa vittoria ha tanti padri, invece di ricompattare il percorso rischia di disgregarlo. Già due obiettivi di mercato sono svaniti, Botman e Renato Sanches. Si riparte non bene, in ogni caso questa vicenda lascia un segno. Si parte male, al di là della campagna acquisti che si farà".

Meriti dello Scudetto più di Pioli che di Maldini?

"Non sono d'accordo. Maldini credo abbia fatto un grande lavoro. E' un fuoriclasse anche nel ruolo di dirigente. Forse le tempistiche della sua uscita non sono buone, ma se lo ha fatto è perché si ritiene all'altezza. Se ha un pizzico di presunzione, glielo concedo. Credo che lui sia stato uno degli elementi chiave dello Scudetto, come Massara. Conosce 4 lingue, è molto dentro nel mercato internazionale. Anche se ha commesso errori, Maldini va assolto".