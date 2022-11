TMW Radio - Impallomeni: "Milan, Inter e Juventus sono allo stesso livello"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato della Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Chi è messa meglio nella lotta Scudetto ora? Milan, Inter o Juventus?

"Milan, Inter e Juventus sono allo stesso livello. Vedremo il Napoli come reagirà se subirà dei momenti difficili. Certo, staccare la spina ora ha aiutato chi insegue e non il Napoli. L'Inter prende tanti gol ma il secondo miglior attacco. La Juve poi ha un dato mostruoso, la miglior difesa del campionato. Queste vittorie non sono un caso e ha da recuperare tanti giocatori. Allegri ha una squadra da Scudetto, se non lo vince è una notizia. La Juve non si deve esaltare, sta facendo la Juve e prima non lo faceva".