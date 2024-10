TMW RADIO - Impallomeni: "Pensavo che il Milan avesse superato la crisi, invece non è così"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, come può riprendere il comando Fonseca?

"Non è facile, si parla di giocatori centrali quelli che dovresti togliere. La gestione dello spogliatoio spetta a Fonseca, mi aspetterei una presenza forte della dirigenza. Mi aspettavo che il Milan avesse superato la crisi, invece non è così. La notizia di Firenze è il 'Why?' di Pulisic, che sembrava sempre molto pacato, quindi qualcosa non va. E' un cortocircuito, non so come se ne esce. Io vorrei sapere da Pulisic come sono andate le cose. Si è fatto togliere il pallone per il rigore, subisci una decisione del genere e poi ti permetti di dire certe cose al tecnico? Ormai è lo zimbello, è la fotografia del Milan adesso. Non so se si può raddrizzare la situazione e non vedo il sostituto ideale".

De Gea vs Maignan: qual è il miglior portiere della Serie A?

"Maignan sta vivendo un momento particolare, ma De Gea si è rimesso in gioco, con l'umiltà dei grandi. E' più centrato, è sul pezzo, e si vede. De Gea si fa preferire perchè ha più stimoli, ma in generale preferisco Maignan".