TMW Radio - Impallomeni: "Se non sono stati presi provvedimenti è perché tutti sono responsabili in questo momento"

vedi letture

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del turno di campionato.

Milan, di chi è la colpa di questo caos?

"Cosa brutta, una grave mancanza di rispetto da due giocatori importanti. Ha fatto una cosa brutta anche Fonseca escludendoli dall'inizio. E' un autolesionismo che non deve crearsi ora. La Lazio ha graziato il Milan, Fonseca per ora rimandato. E' un sentiero pericoloso quello preso. Se non sono stati presi provvedimenti è perché tutti sono responsabili in questo momento. Non puoi comunque permetterti di tenere fuori i tuoi giocatori migliori, non puoi rinunciare ora a Leao o Theo, perché non c'è di meglio. Hanno mancato di rispetto nei confronti del gruppo e dovevi multarli, se non lo fai significa che la provocazione dell'allenatore ha acceso questo casino e dimostra di non averci capito molto finora. Il problema è anche tattico, c'è qualcosa che non va in questo Milan".

Juve-Roma, vincono le difese:

"Partita brutta però chapeau a De Rossi che l'ha preparata bene. E' stato coraggioso con le sue scelte, le condivido. Ha capito l'umore della squadra, l'esclusione di Dybala ci stava. La Juventus non ha preso un gol finora, ma basta con gli esperimenti direi. Non si può immaginare che Danilo possa continuare a fare panchina. La Roma ora ha una rosa molto competitiva e quindi ora niente scuse, deve attaccare l'obiettivo della Champions. Sono stati spesi più di 100 mln per attaccare la Champions. Ha ragione Del Piero, devi vincere da subito. Per me deve lottare per lo Scudetto quest'anno e vincere. Alla Juve si va per vincere".