TMW Radio - Impallomeni su Leao: "Ha strappi mostruosi, se gioca così è immarcabile"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, il quale ha parlato così di Rafael Leao: "Credo che dopo le vittorie, arriva il difficile, perché devi confermarti. Puoi montare e smontare una squadra ma devi essere preparato ad altre soluzioni. In passato abbiamo visto cosa ha fatto la Juve vendendo Zidane, puntando su Buffon, Cannavaro e Thuram... Più decisivo Leao o Perisic? Perisic è un giocatore straordinario, un leader. Leao però è un prospetto da Real o City, ha strappi mostruosi. Deve avere degli spazi per esprimersi, se gioca così è immarcabile ed è decisivo. Se riesce a non distrarsi e diventa più cattivo agonisticamente, diventa un fenomeno".