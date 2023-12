TMW Radio - Impallomeni: "Tempo scaduto per Pioli? Ma poi con chi lo sostituisci? È stato un ciclo faticoso, magari siamo arrivati alla fine naturale"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Tempo scaduto più per Pioli o per Sarri?

"Quella di Pioli è più critica. Credo che non inciderà molto l'uscita o meno dall'Europa, è una situazione che parte da lontano. Ma poi con chi lo sostituisci? E' stato un ciclo faticoso, magari siamo arrivati alla fine naturale di un rapporto o di un modo di lavorare. E non è colpa di nessuno, capitano cose del genere".