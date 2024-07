TMW Radio - Jacobelli: "L’eredità di Pioli è indicativa, grazie una squadra giovane e in crescita"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Che colpo sarebbe per il Milan l’acquisto di Morata?

“Morata non è di certo una punta centrale, come lo era invece Giroud. Lo spagnolo è un signor attaccante, che gioca per la squadra e che comunque quest’anno ha fatto ventuno gol con l’Atletico Madrid. A mio avviso poi servirà anche una vera punta centrale. Considerati i costi di cartellino e di ingaggio però Morata può essere un ottimo acquisto”.

Fonseca sembra molto determinato, ma la tifoseria è divisa.

“Io sono pragmatico, aspetto la fine delle operazioni di mercato per un giudizio definitivo. L’eredità di Pioli è indicativa, grazie una squadra giovane e in crescita. Comprendo le perplessità della piazza per un mancato grande nome sul mercato, ma siamo ancora al 10 Luglio”.

Fofana potrebbe diventare finalmente il sostituto del mai rimpiazzato Kessie?

“Sì, Fofana concederebbe solidità e dinamismo, aspettando anche il futuro di Bennacer, su cui ci sono sirene saudite. Vanno comunque sempre considerate le condizioni economiche. Il Milan è tornato a chiudere in attivo di bilancio, non vuole fare passi indietro da questo punto di vista”.