TMW Radio - La Scala: "Pioli bravo ad entrare nella teste dei giocatori"

Intervenuto a TMW RADIO, l'avvocato Giuseppe La Scala, piccolo azionista del Milan, ha parlato così del percorso di Stefano Pioli: "Secondo me Pioli ha dimostrato di avere una grandissima crescita. Oltre a far giocare bene il Milan è stato bravissimo a riuscire ad entrare nella testa dei propri calciatori. Inzaghi è stato bravo a prendere tutto ciò che c’era da prendere dalla squadra, sicuramente è stato accompagnato da questa immagine di non simpatia. Ricordiamo che comunque nel calcio le simpatie e antipatie cambiano in pochissimo tempo, anche andando a prendere l’accoglienza che ha ricevuto Pioli sponda rossonera al suo arrivo".