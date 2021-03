TMW RADIO - Lo Monaco: “Dovere del Milan completare la rosa: vice-Ibra e centrale”

Il consigliere federale e dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a TMW Radio, ai microfoni di Niccolò Ceccarini nel corso della trasmissione Stadio Aperto:

Chi prenderebbe per il mercato del Milan?

"Un vice-Ibrahimovic".

E il centrale?

"Tutti e due. Il Milan ha un'occasione più unica che rara, concorrerà fino alla fine per il titolo e non deve lasciare niente di intentato. A gennaio devono provare a rinforzare la rosa, e col Covid bastano due o tre defezioni per far pendere la bilancia a favore di uno o dell'altro. C'è il dovere morale di fare quanto possibile per completare questa squadra".

Dove si trova il vice-Ibra?

"Eh, è difficile... Il Milan però ha un certo blasone, e l'attaccante che arriva sa che Ibrahimovic ha una certa età, e che finisci ad essere una riserva-titolare. Se bussi alle porte del mercato, chiamarsi Verona è un conto, Milan un altro".

Se lo aspettava il rendimento di Kjaer?

"Una caratteristica dei danesi è proprio questa, ordine mentale. Sono giocatori disciplinati, lui è uno che si è sempre curato e fatto trovare pronto all'appuntamento. Ha risposto presente. Non dimentichiamoci che ha la sua esperienza, poi, sia all'estero che in Italia".