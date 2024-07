TMW Radio - M. Marotta: "Trombetta diventato famoso per un girata come Giroud"

Durante la diretta odierna di A Tutta C, trasmissione di TMW Radio interamente dedicata al mondo della Serie C, è intervenuto il vicecapitano della Giana Erminio Matteo Marotta, che con la formazione di Gorgonzola si appresta a vivere la sua decima stagione: arrivato in biancazzurro nella stagione 2011-2012, quando la squadra era ancora in Promozione, il centrocampista è stato tra i protagonisti della grande scalata verso il professionismo, e, dopo quattro anni altro, nell'estate del 2022 è 'tornato a casa'.

Per la squadra, la stagione che si appresta a iniziare sarà una sorta di anno zero, segnata dai cambiamenti, a cominciare da quelli nel reparto offensivo. Con Maguette Fall approdato al Trapani, i lombardi si sono assicurati Michele Trombetta, salito alla ribalta in estate durante la Kings League.

E proprio su di loro, tra serio e ironia, questo il commento di Marotta: "Fall ha fatto un po' la fortuna della Giana soprattutto la passata stagione, dove è cresciuto esponenzialmente. Vorrei ricordare che Albè lo seguiva da una decina di anni, e quando c'è stata la possibilità di prenderlo non ce la siamo lasciti sfuggire: lo reputo fortissimo. Albè dice scherzando che se non avesse rinnovato Giroud il Milan avrebbe dovuto prendere Fall... li siamo forse a livelli esagerati (ride, ndr), ma il Trapani ha fatto davvero un ottimo acquisto.

Trombetta e la Kings League? Ne parlavamo proprio in questi giorni, e anche lui ci ha raccontato che quando entri in questi ambienti abbastanza famosi a livello social si aprono molte possibilità per sfruttare la propria immagine, ma lui non si presta tanto a questo, è felice di concentrarsi sul calcio perché vuole essere riconosciuto come giocatore di calcio a 11. È stato bravo a mettersi in evidenza, e qui torna di moda Giroud, è diventato famoso per un girata come Giroud! (ride, ndr) Magari prima o poi anche lui vorrà firmare per la Giana!".