TMW RADIO - M.Orlando: "Il Milan ha dominato contro il Newcastle. Leao doveva fare gol"

Braglia:" Pioli non può giustificare Leao." Orlando:" ADL deve chiedere a Garcia di far rivedere Kvara altrimenti via." Impallomeni:" Leao si deve prendere responsabilità." Brambati:" Se io sono compagno di Leao e fa un errore del genere lo prendo a pugni:" Maracanò con Marco Piccari e Stefano Impallomeni