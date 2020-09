TMW RADIO - Macalli: "Caso Genoa gravissimo, siamo messi malissimo"

Mario Macalli, ex presidente della Serie C per oltre vent'anni, si è collegato in diretta con Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L'intervista comincia sulle misure del paese Italia di fronte all'emergenza Covid, e agli scenari che si aprono dopo i tanti casi di positività nel Genoa: "Il protocollo è stato addirittura ridotto rispetto a prima. Che sia esploso questo caso del Genoa, e sentivo anche che qualcuno dubitava sulla regolarità dei tamponi, è una cosa molto grave, in un momento in cui tutti spingono per avere almeno una quota di spettatori allo stadio. Invece scoppia una roba del genere... Il calcio, specialmente il nostro, sta subendo molto questa malattia: la cosa diventa di una gravità assoluta, non so cosa decideranno le istituzioni: se giocare o no e se sospendere il campionato per un certo periodo. Purtroppo si è creata questa situazione, e speriamo che si fermi lì: ogni giorno ne nasce una... Siamo messi malissimo, direi. Chi sosteneva che non era il momento di mollare, di riaprire gli stadi e altre cose, adesso ha vita molto più facile".