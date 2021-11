TMW RADIO - Marocchino: "Credo che in Serie A Pioli, Spalletti e Inzaghi siano i migliori allenatori"

L'ex calciatore Domenico Marocchino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato degli allenatori di Serie A:

Ad oggi chi è l'allenatore migliore?

"Non è semplice dirlo. Un allenatore deve comunque insegnare e per il momento la classifica rispecchia anche la qualità degli allenatori. Credo che Pioli e Spalletti, oltre a Inzaghi, siano i migliori. Gasperini e Mihajlovic lo sono anche ma non hanno la squadra all'altezza. Rimanere allievo è la qualità migliore di un maestro. Se hai sempre la voglia di imparare, puoi sempre migliorare".